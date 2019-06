Dippoldiswalde

Am vergangenem Wochenende sind Unbekannte in eine Werkhalle am Industriering eingedrungen und haben dort Baumaschinen, Werkzeuge und Technik mitgehen lassen. Bislang ist ungewiss, wie es den Tätern gelang, sich Zutritt zu der im Bau befindlichen verschlossenen Fertigungshalle zu verschafften. Den Wert der Beute bezifferten die Beamten auf rund 10 000 Euro. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Von Jennifer Georgi