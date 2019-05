Coswig

Diebe sind in der Nacht zum Donnerstag in die Büros einer Obstbaufirma an der Cliebener Straße eingebrochen. Dabei hebelten die Täter ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt, wie die Polizei mitteilte. Im Inneren wurden sodann gewaltsam zwei Türen geöffnet. Nach der Dursuchung der Räume fanden die Diebe einen Tresor, aus dem sie Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich stahlen. Der Sachschaden wurde mit rund 6.000 Euro angegeben.

Von heh