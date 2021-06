Bannewitz

Am Mittwochnachmittag kam es auf der B 170 in Hänichen zu einem Verkehrsunfall. Ein in Richtung Dippoldiswalde fahrender Mitsubishi Lancer kollidierte mit einem entgegenkommenden Opel Corsa. Beide Fahrzeuge wurden teilweise auf den Fußweg geschleudert.

Der Mitsubishi-Fahrer wurde verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Bundesstraße war wegen des Unfalls gesperrt. Es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr in beiden Richtungen. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von halk