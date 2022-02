Bannewitz

Am frühen Montagabend kam es in Bannewitz gegen 17.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Der Fahrer eines Skoda Superb war in Richtung Bannewitz unterwegs und versuchte, vor dem Abzweig Rippien mehrere Fahrzeuge zu überholen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Skoda Oktavia.

Die Autos kollidierten und wurden auf ein Feld und in den Straßengraben geschleudert. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden. Der 39-jährige Fahrer sowie die Fahrerin des anderen Skodas und deren sechsjährige Tochter wurde dabei verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von halk