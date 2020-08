Dresden

In Bannewitz kam es am Freitagmorgen zu einem aufsehenerregenden Unfall. In der Bräunlinger Straße wollte eine über 80-Jährige ihren Automatik-Polo vor einem Blumengeschäft parken, als sie offenbar Bremse und Gas verwechselte. Der VW rollte über den Gehweg direkt in die Scheibe des Floristen. Die Ladenbesitzerin ist froh das niemanden etwas passiert ist - die Fahrerin blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von fg