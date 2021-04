Bannewitz

Bei Aufräumarbeiten hat ein Bannewitzer am Dienstagabend versehentlich den Ofen in seiner Sauna angeschaltet. Daraufhin ging der auf dem Gerät zwischengelagerte Müll in Flammen auf.

Die Feuerwehr rückte an, um das Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses zu löschen. Währenddessen musste die B 170 bei Welschhufe gesperrt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

