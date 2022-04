Bahretal/Bad Gottleuba

Auf der A17 in Richtung Prag ist gegen 13.15 Uhr am Donnerstag ein mit Pizza beladener Lkw in Flammen aufgegangen. Die Sperrung der Autobahn in beide Richtungen dauerte bis in den Nachmittag an. Weiterhin ist wegen des Windes mit starken Rauchbehinderungen zu rechnen.

Die Feuerwehr löschte das Feuer, das ebenfalls auf die Böschungen links und rechts der Autobahn übergegriffen hatte, mit Schaum und Wasser. Nach ersten Angaben wurde niemand verletzt.

Von Marko Förster