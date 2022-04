Bahretal

Die Polizei sucht derzeit den Eigentümer eines blauen E-Bikes der Marke Zündapp. Das herrenlose Fahrrad wurde am Montagmorgen an einem Feldweg zwischen Ottendorf und Berggießhübel in der Nähe des Waldrandes von einer Zeugin gefunden. Sie informierte die Polizei.

Das E-Bike mit einer auffallend großen, blauen Klingel war nicht angeschlossen und der Akku voll aufgeladen. Da das Fahrrad nicht in Fahndung steht, sucht die Polizei nun den Eigentümer und bittet auch die Öffentlichkeit um Mithilfe. Hinweise zum Eigentümer des Rads nimmt die Polizeidirektion in Dresden entgegen.

Hinweise Tel. 0351 483 22 33

Die Polizei sucht nach dem Eigentümer dieses E-Bikes. Quelle: Polizeidirektion Dresden

Von cs