Bahretal/Bad Gottleuba

Auf der Autobahn 17 in Richtung Prag ist am Donnerstag gegen 13.15 Uhr ein mit Pizza beladener Lkw in Flammen aufgegangen. Die Sperrung der Autobahn in Richtung Dresden dauerte bis in den Nachmittag an. Die Autobahn in Richtung Prag bleibt im Abschnitt zwischen Bahretal und Bad Gottleuba wegen weiteren Lösch- und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Der Verkehr staut sich derzeit über Kilometer bis nach Pirna.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus den angrenzenden Ortschaften löschte das Feuer, das ebenfalls auf die Böschungen links und rechts der Autobahn übergegriffen hatte. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Von Marko Förster