Bahratal

Fünf Hundewelpen, drei Kätzchen und eine Hauskatze haben Beamte der Bundespolizei am Dienstag in Bahratal sichergestellt und so vermutlich vor Schmuggel bewahrt. Die Ordnungshüter hatten einen Kleintransporter mit rumänischem Kennzeichen kontrolliert und im Kofferraum zunächst nur eine Katze in einer Transportbox festgestellt. Bei genauerem Hinsehen entdeckten sie jedoch unter dem Reisegepäck weitere drei Tierboxen mit fünf jungen Hunden und drei Kätzchen. Offenbar hatte der Fahrer die kleinen Vierbeiner von Rumänien bis nach Deutschland so transportiert.

Die beiden 18 und 23 Jahre alten Rumänen im Auto konnten sich zwar ausweisen, doch die Papiere der tierischen Mitfahrer waren unvollständig ausgefüllt oder gar nur Blankodokumente. Auch Belege über die nötigen Impfungen für die Tiere konnten der Mann und die Frau nicht vorzeigen, teilte die Bundespolizei mit.

Nach Rücksprache mit dem zuständigen Veterinäramt stellten die Beamten alle Welpen und Kätzchen sicher und übergaben sie in die Obhut des Tierheims. Gegen den Fahrer und seine Beifahrerin wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Außerdem mussten die beiden 350 Euro als Sicherheitsleistung hinterlegen.

Von ttr