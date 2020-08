Bärenstein

In der Nacht zu Samstag fing aus bisher unbekannter Ursache ein Stroh- und Heulager an der Müglitztalstraße im Altenberger Ortsteil Bärenstein Feuer. In der Folge brannten 500 Ballen Stroh, 1000 Ballen Heu, das Scheunendach und ein darunter geparkter Pickup vollständig nieder.

Die Scheune brannte vollständig nieder. Quelle: Marko Förster

Anzeige

Personen und Tiere kamen dabei nicht zu Schaden. Rund 80 Einsatzkräfte waren bis in die Mittagstunden damit beschäftigt, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen – danach dauerte die Beseitigung der Brandnester an. Der Sachschaden wird derzeit auf eine mittlere sechsstellige Summe geschätzt.

Weitere DNN+ Artikel

Die Polizei ermittelt derzeit wegen Brandstiftung. Zeugen hatten vor Brandausbruch ein Auto wahrgenommen, dass sich offenbar eilig vom Ort entfernte. Im Rahmen der Ermittlungen wird der Brandort mit Unterstützung eines Brandursachenermittlers untersucht.

Von fg