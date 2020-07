Bad Gottleuba-Berggießhübel

Seit Freitagabend wird ein 16-Jähriger aus Bad Gottleuba nach einem Badeunfall vermisst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Jugendliche mit gleichaltrigen Freunden in einem Rückhaltebecken des Mordgrundbachs in Bad Gottleuba-Berggießhübel schwimmen. Baden ist dort ausdrücklich verboten. Auf dem halben Weg zurück zum Ufer soll der 16-jährige Azubi, der mit einem weiteren jungen Mann im Wasser war, plötzlich um Hilfe gerufen und um sich geschlagen haben. Dann sei er untergegangen. Sein Begleiter habe noch versucht, ihn festzuhalten, doch es gelang ihm nicht. Der Untergegangene sei nicht wieder an die Wasseroberfläche zurückgekehrt.

Die gegen 19.15 Uhr alarmierten Rettungskräfte suchten zunächst mit Booten, Sonar und Drohnen den Bereich ab – ohne Erfolg. Später suchten Taucher in dem bis zu sechs Meter tiefen Rückhaltebecken nach dem Vermissten. Gegen 2 Uhr nachts wurde die Arbeit vorübergehend eingestellt und am nächsten Morgen wieder aufgenommen.

Die Begleiter des vermissten Jugendlichen standen möglicherweise unter Alkoholeinfluss. Seelsorger betreuten die Familie des jungen Mannes und seine Freunde.

