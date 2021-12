Bad Schandau

Das traditionelle Sonnenwendfeuer auf der Kleinen Liebe bei Bad Schandau hat in diesem Jahr ein unrühmliches Ende genommen. Die Polizei beendete das Treffen, das üblicherweise vom Gesang der Bergfinken, ein Chor des Sächsischen Bergsteigerbundes (SBB), geprägt ist. Denn es gab Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen; und die Zusammenkunft war auch gar nicht erlaubt. Rund 150 Menschen waren trotzdem gekommen.

Die Corona-Situation hatte in diesem Jahr wie auch schon im Vorjahr wegen behördlicher Anordnungen und Beschränkungen zu einer Absage geführt – kein Singen, kein Ausschank aus den Berghütten vom Wanderstützpunkt. Das Feuer aber hatten die Bergkameraden – wie üblich – bereits im Herbst vorbereitet. Holz für den großen Stapel war an Ort und Stelle und neben der Feuerstelle aufgeschichtet worden. Und letztlich brannte es auch in diesem Jahr zum traditionellen Termin, dem Sonnabend vor dem vierten Advent. Das sollte nicht öffentlich sein, ohne Chorgesang und ohne Veranstaltung. Doch das hatte sich herumgesprochen. Die Polizei hätte „einen Hinweis“ erhalten, „wonach sich zahlreiche Personen an einem Lagerfeuer in Ostrau aufhielten“, erklärte Marko Laske, Sprecher der Polizeidirektion Dresden, auf Anfrage. Die Kräfte „stellten vor Ort etwa 150 Personen an einem Lagerfeuer fest. Daraufhin zog die Polizei verfügbare Einsatzbeamte zusammen und brachte diese zum Einsatz.“ Das Aufgebot war zunächst am Bahnhof Bad Schandau gesichtet worden. Als etwa 60 Ordnungshüter gegen 18.45 Uhr in Ostrau eintrafen, hätte sich das Gros der Anwesenden bereits entfernt, beschreibt Marko Laske die Situation. „Die restlichen taten dies, als sie die Polizisten sahen“, sagte der Behördensprecher. Um das nunmehr unbeaufsichtigte Feuer zu löschen, sei die Freiwillige Feuerwehr gerufen worden. Gegen 19.30 Uhr sei der Polizeieinsatz beendet worden.

Schlussendlich seien von sechs Beteiligten Personalien aufgenommen worden, teilte die Polizei mit. Platzverweise habe es keine gegeben. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt seien weder Ordnungswidrigkeiten noch Straftaten angezeigt worden, somit gebe es keine Ermittlungsverfahren, sagt Laske. Ihm zufolge sieht die Polizei ihre Herangehensweise als nicht „kritikwürdig“ an.

Teilnehmer der untersagten Zusammenkunft zum Abbrennen des Holzes berichteten, zunächst hätten Beamte in Zivil die Lage erkundet, dann seien etwa 20 Polizeifahrzeuge bis ans Feuer vorgefahren. Das sorgte für Entrüstung. „Im ersten und zweiten Weltkrieg und auch nicht zu DDR-Zeiten hätte sich niemand an dieser mehr als 100 Jahre alten Tradition gestört oder etwas dagegen unternommen“, macht sich einer der Anwesenden im Nachgang Luft. Es ist eine Tradition, die es seit Jahrzehnten auf der Kleinen Liebe gibt. Wahrscheinlich schon mehr als hundert Jahre ziehen Kletterer und Naturfreunde mit ihren Familien und Freunden am Sonnabend vor dem vierten Advent in die Bergwelt, treffen sich auf der Waldlichtung zur Wintersonnenwende. Doch die Corona-Lage ließ das auch in diesem Jahr nicht zu.

Von Daniel Förster