Bad Schandau: Briefkasten an Fahrschule gesprengt – massive Schäden am Haus

Vandalen haben in der Nacht zu Freitag einen Briefkasten der Fahrschule Steffen Kunze an der Zaukenstraße in Bad Schandau gesprengt. Dabei wurde der Eingangsbereich der Fahrschule massiv beschädigt, Personen kamen nicht zu Schaden.

Bislang unbekannte Täter steckten offenbar kurz nach Mitternacht Pyrotechnik in einen der beiden Briefkästen der Fahrschule und zündeten diese an. Die Detonation war laut Zeugenaussagen bis ins drei Kilometer entfernte Rathmannsdorf zu hören.

Schäden im vierstelligen Bereich

Die Druckwelle zerstörte mehrere Scheiben der Eingangstür sowie Wände aus Gipskartonplatten. Auch ein vor der Fahrschule geparkter VW Transporter und ein Motorrad bekamen einige Treffer ab. Ebenfalls zu Schaden kam der Unterrichtsraum der Fahrschule.

Nachdem die Polizei den Ort des Geschehnes erreichte, sicherte ein Kriminaltechniker Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge im vierstelligen Bereich.

