Bad Gottleuba-Berggießhübel

Bei einem Arbeitsunfall am Donnerstagmorgen in Bad Gottleuba-Berggießhübel ist ein 65-Jähriger gestorben. Der Mann hatte in einem Gewerbegebiet an der Straße Oberer Ladenberg einen Rasentraktor mit Schiebeschild für den Winterdienst abfahrbereit machen wollen.

Der Traktor stand bereits auf dem Anhänger eines Autos, als das Unglück geschah. Der 65-Jährige geriet zwischen Schiebeschild und Pkw.

Als die Feuerwehr und der Rettungsdienst eintrafen, war der Mann noch mit seinem Oberkörper eingeklemmt. Gemeinsam konnten die Einsatzkräfte den 65-Jährigen mit Hilfe eines Hebebalkens befreien. Doch jegliche Reanimationsversuche blieben erfolglos. Der Notarzt konnte letztendlich nur den Tod des Mannes feststellen.

Die genauen Umstände des Unfalles untersucht die Kriminalpolizei.

Von mf