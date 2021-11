Dresden

Bei einem Rettungseinsatz in Bad Gottleuba am frühen Donnerstagmorgen drohte ein Krankenwagen zu kippen. Die Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes wurden zu einem Notfall an der Hellendorfer Straße gerufen. Ersten Meldungen zufolge, versuchte der Fahrer dort rückwärts mit dem Krankentransporter eine schmale Zufahrt hochzufahren. Dabei musste er einer kleinen Birke ausweichen und kam zu weit nach links ab. Das tonnenschwere Fahrzeug sackte in die Wiese, stand schräg und drohte zu kippen.

Die Rettungskräfte mussten nun selbst die örtliche Feuerwehr verständigen. Diese sicherte zunächst den Krankenwagen, um ein Kippen zu verhindern. Anschließend wurde ein Abschleppdienst mit Kran angefordert, der das Fahrzeug anhob und wieder auf die Straße zog.

Während des mehrstündigen Einsatzes wurde die Straße voll gesperrt. Der Rettungswagen hatte dem ersten Anschein nach keine Beschädigungen, kommt aber zur Überprüfung in eine Werkstatt.

Die Patientin, die der Krankenwagen eigentlich abtransportieren sollte, wurde mit einem Ersatzrettungswagen in eine Klinik gebracht.

Von BW