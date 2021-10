Babyknochenfund bei Arnsdorf: Geocacher und Zeugen gesucht

Arnsdorf

In der Nähe von Fischbach, einem Ortsteil von Arnsdorf, haben Spaziergänger Ende September Skelettteile eine Säuglings entdeckt. Die Knochen lagen verpackt in einem Müllsack im Karlswald in der Nähe der B 6 im Bereich Hörnelweg. Die Ermittlungen zum Schicksal des Kindes laufen.

Die Polizei bittet nun erneut Zeugen, sich zu melden. Gesucht werden insbesondere Geocacher, die einen in der Nähe des Fundorts befindlichen Cache im August oder September gesucht haben. So soll möglichst genau bestimmt werden, wann der Müllsack mit den Überresten im Wald abgeladen worden ist.

Der Fall wird am Sonntag 19.50 Uhr außerdem in der MDR-Sendung „Kripo live“ vorgestellt. Hinweise gehen an (03581) 468 100.

Von fkä