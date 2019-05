Pirna-Graupa

Auf der Staatsstraße S 167 zwischen Pirna-Copitz und Dresden-Pillnitz sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch vier Personen verletzt worden. Dabei ist ein Seat Arona auf der Kastanienallee in Graupa gegen einen Baum geprallt. Die 57-jährige Fahrerin und drei weitere Insassen waren gegen 15.30 Uhr mit dem Crossover-SUV in Richtung Pillnitz unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam das Auto auf gerader Strecke wenige Meter nach der Kreuzung zur Lindenallee und kurz vor Beginn einer Doppelkurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen einen Baum.

Bei dem Zusammenprall erlitten neben der Fahrerin auch ein acht Monate alter Junge auf dem Beifahrersitz sowie ein vier Jahre alter Junge auf der Rückbank schwere Verletzungen. Die drei wurden vom Rettungsdienst in Kliniken gefahren. Eine 30-Jährige, die auf der Rückbank gesessen und bei dem Unfall schwere Verletzungen des Beckens erlitten hatte, wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Um sie aus dem Autowrack zu befreien, musste die Feuerwehr Schere und Spreizer einsetzen.

An dem Seat entstand Totalschaden. Da ein technischer Defekt an dem Auto nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde es von der Polizei beschlagnahmt. Polizisten leiteten den Verkehr bis kurz vor 18 Uhr über Birkwitz und Söbrigen sowie über innerörtliche Straßen in Graupa um.

Von df