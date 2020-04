Klipphausen

Am späten Mittwochabend ist auf der BAB 4 an der Anschlussstelle Wilsdruff ein BMW während der Fahrt urplötzlich in Brand geraten.

Dem Fahrer gelang es, seinen Wagen noch an der Abfahrt am Fahrbahnrand abzustellen und das brennende Fahrzeug zu verlassen. Er blieb unverletzt. Als die Feuerwehr am Unfallort eintraf, stand der BMW lichterloh in Flammen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, das Auto brannte dennoch völlig aus.

Die Abfahrt Wilsdruff war während der Löscharbeiten gesperrt.

