Weinböhla

Am Samstagvormittag ist es auf dem Auenweg in Weinböhla zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Außenspiegel eines Skoda Octavia kollidierte mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Wagens. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der andere Beteiligte verließ die Unfallstelle. Am Skoda entstanden 400 Euro Sachschaden.

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dresden unter der Telefonnummer 0351/4832233 entgegen.

Von DNN