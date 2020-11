Struppen

In Struppen ist es am Montag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine 46-Jährige leicht verletzt. Die Honda-Fahrerin bog in Struppen links auf die S168 ab. Dabei stieß der Wagen mit einem VW Bora zusammen, der aus Struppen kam und in Richtung Königstein fuhr. Der 29-jährige VW-Fahrer blieb beim Zusammenstoß unverletzt. Es entstanden 9500 Euro Sachschaden.

Von DNN