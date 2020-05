Stolpen

Auf der Stolpener Landstraße sind am Dienstagnachmittag zwei Autos kollidiert. Als eine 70-jährige Fahrerin mit ihrem Wagen links in die Alte Hauptstraße einbiegen wollte, stieß ihr Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Sowohl die 70-Jährige als auch die 60-jährige Fahrerin des zweiten Wagens blieben unverletzt. An den Autos entstand jedoch ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Von mb