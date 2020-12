Ottendorf-Okrilla

Am Montagabend ist es auf der Ottendorfer Straße in Ottendorf-Okrilla zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei entgegenkommende Fahrzeuge kollidierten. Der 53-jähriger Fahrer war alkoholisiert. Beide Lenker waren der Polizei zufolge zu weit links gefahren. Ein Alkoholtest beim 53-Jährigen ergab 0,84 Promille. Er musste zur Blutabnahme in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm ihm den Führerschein ab. Gegen ihn wird ermittelt. Bei dem Unfall entstanden etwa 8000 Euro Sachschaden.

Von SL