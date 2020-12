Hermsdorf

Auf der A4 bei Hermsdorf ist es am Mittwochabend zu einem Autounfall gekommen. Eine Insassin wurde dabei verletzt. An der Autobahnausfahrt Hermsdorf war der BMW einen Hang hinunter gefahren und stieß frontal in die Schutzplanke der Auffahrt. Während der Unfallaufnahme wurde die Autobahnauffahrt gesperrt. Zudem musste die Feuerwehr die Schutzplanke demontieren, da die nach dem Zusammenstoß auf die Fahrbahn ragte.

Von DNN