Pirna

Auf dem Sonnenstein in Pirna sind in der Nacht zum Mittwoch vier Autos beschädigt worden. Vandalen hatten die Kennzeichen von vier Autos, die auf dem Varkausring parkten, abgerissen und auf eine Wiese in der Nähe geworfen.

Beschädigt wurden ein Fiat Panda, ein Opel Astra, ein Opel Combo und ein Volvo XC90.

Von DNN