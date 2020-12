Wachau

Ein auffälliger Fahrstil enttarnte eine alkoholisierte Autofahrerin am Donnerstag in Wachau. Polizisten hielten die 51-jährige Fahrerin an und führten einen Alkoholschnelltest durch. Der ergab über zwei Promille. Die Beamten ordneten eine Blutabnahme an, zogen den Führerschein der Frau ein und untersagten ihr die Weiterfahrt. Sie wurde wegen Verdacht des alkoholisierten Fahrens angezeigt. Laut Polizei war die 51-Jährige mit ihrem Wagen auf der Pulsnitzer Straße Schlangenlinien gefahren, hatte Bordsteinkanten gestreift und war kurzzeitig auf die Spur des Gegenverkehrs geraten.

Von SL