Freital

Auf der Kesselsdorfer Straße in Freital hat es am Montagvormittag gekracht. Der Fahrer eines VW Touran musste stoppen, woraufhin das Quad hinter ihm ebenfalls stehen blieb. Der nachfolgende Fahrer eines BMW fuhr allerdings auf das Quad auf, das in der Folge gegen den VW an vorderster Stelle geschoben wurde. Der VW- und Quad-Fahrer wurden bei diesem Auffahrunfall leicht verletzt. Der dabei entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Von DNN