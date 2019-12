Meißen

Ein 78-jähriger Rentner befuhr mit seinem Dacia am Freitagnachmittag die Fabrikstraße in Richtung Großenhainer Straße. Dort geriet das Auto nach Angaben der Polizei vom Sonntag in Höhe des Lidl-Marktes auf die Gegenfahrbahn. Der Dacia stieß gegen einen entgegenkommenden Ford Fiesta. Der Dacia-Fahrer wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Ärzte konnten nichts mehr für den 78-Jährigen tun. Er verstarb. Die Polizei geht davon aus, dass gesundheitliche Probleme für den Unfall und den Tod des Rentners verantwortlich waren.

Von DNN