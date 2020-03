Zeithain

Ein 51-jähriger Autofahrer war in der Nacht zum Sonnabend mit einer ordentlichen Menge Alkohol im Blut auf den Straßen in Zeithain unterwegs. Auf der B169 endete seine Blaufahrt mit einer Kontrolle der Beamten des Polizeireviers Riesa. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Von mb