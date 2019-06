Heidenau

Ein unbekannter Autofahrer ist am Montagabend nach einem Zusammenstoß mit einem 30-jährigen Radfahrer geflüchtet. Der Unfall ereignete sich auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße in der Nähe eines Lebensmittelmarktes.

Der Radfahrer stürzte und verletzte sich, so dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Autofahrer entfernte sich unerkannt.

Von PS