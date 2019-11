Kamenz

In Kamenz haben Autodiebe am Samstag einen Mercedes Vito mit dem Kennzeichen JL-D 129 gestohlen. Neben Kameratechnik im Wert von gut 1.800 Euro befand sich in einer Transportbox auch eine Hündin im Wagen.

Der Diebstahl ereignete sich zwischen 16 und 18.30 Uhr auf der Albin-Vogler-Straße. Nach dem bronzefarbenen, zehn Jahre alten Auto und der braun gestromten Mischlingshünding namens Maggy wird nun international gefahndet. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen übernommen.

Von fkä