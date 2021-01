Ottendorf-Okrilla

Mehrere querstehende Laster blockierten am Samstagvormittag den Autobahnzubringer S 177 bei Radeberg in Richtung Ottendorf-Okrilla. Die Lkw kamen im tiefen Neuschnee nicht mehr weiter. Einer rutschte teilweise in den Graben.

Die Polizei sperrte die Straße voll, der Winterdienst räumte den Schnee und streute Salz. Auch der im Graben hängende Laster wurde befreit. Schließlich gelang es allen Lkw mit neuen Anfuhrversuchen, die Straße zu bewältigen.

Von xc