Beamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel haben am Samstag während der Kontrolle eines Kleintransporters auf der A17 drei Hundewelpen in einem Karton auf der Ladefläche des Wagens entdeckt. Man könne davon ausgehen, dass die Hundewelpen ohne erforderliche Papiere nach Deutschland eingeführt werden sollten, so ein Sprecher der Bundespolizei. Woher die Tiere stammen, ist unklar. Der Mann am Steuer des Transporters ist rumänischer Staatsangehörige.

Drei Hundewelpen entdeckte die Bundespolizei während einer Kontrolle auf der A17. Quelle: Bundespolizei

Die zwei Golden Retriever Welpen und ein Labrador Retriever Welpe waren weder gechipt noch ausreichend geimpft. Mithilfe der vorhandenen Dokumente konnte ermittelt werden, dass die Welpen maximal zwölf Wochen alt sind. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Veterinäramt, wurden die Hunde zur weiteren Versorgung, Beobachtung und Quarantäne an eine Tierklinik übergeben.

Bereits vor einigen Wochen stellten die Einsatzkräfte der Bundespolizei bei ihren Kontrollen auf der A17 einen 28-Jährigen fest, der versuchte fünf Hundewelpen, ohne erforderliche Papiere nach Deutschland zu bringen.

