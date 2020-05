Coswig

Am Freitagabend hat es am Bahnübergang Jaspisstraße gewaltig gescheppert, als ein Auto und eine Straßenbahn der Linie 4 kollidierten. Die Fahrerin des Wagens wollte am Bahnübergang die Gleise überqueren, übersah allerdings die in Richtung Weinböhla rollende Straßenbahn. Als die Bahn in die Beifahrerseite des Autos donnerte, schleuderte der Pkw mit dem Heck in ein anliegendes Gartengrundstück.

Die Autofahrerin zog sich bei der Kollision Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrgäste sowie der Straßenbahnfahrer blieben unverletzt. Das Auto erlitt einen Totalschaden, die Straßenbahn wurde im Frontbereich beschädigt.

Die Straßenbahnstrecke nach Weinböhla wurde im Zuge der Unfallaufnahme unterbrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Von mb