Arnsdorf

Ein Opel hat sich am Donnerstagmittag in Arnsdorf überschlagen. Der Fahrer hatte mit seinem Wagen einen Begrenzungszaun an der Stolpener Straße durchbrochen. Nach dem Salto blieb das Auto auf dem Dach liegen.

Es gab drei Verletzte. Die Stolpener Straße musste am Abzweig Seligstadt für eine Stunde voll gesperrt werden.

Von DNN