Sebnitz

Am Mittwochnachmittag hat sich ein Wagen nach einer Kollision mit Bordstein und Mauer überschlagen. Der 20-jährige Fahrer des Autos war aus Richtung Schillerstraße in Richtung Hohnsteiner Straße unterwegs, als er in einer Linkskurve zuerst den Bordstein und dann eine Mauer erwischte. Anschließend überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt. An der Mauer und am Wagen entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro.

Von mb