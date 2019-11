Wilsdruff

In der Nacht zu Sonntag kam es auf der B 173 zwischen Grumbach und Herzogswalde zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Hyundai war in Richtung Herzogswalde auf der Bundesstraße unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er fuhr in den Straßengraben, überschlug sich und prallte gegen einen Regendurchlass.

Der 27-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt, musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde schließlich mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Ersten Erkenntnissen zufolge, soll sich der Verletzte schon einige Zeit in seiner misslichen Lage befunden haben. Etliche Autofahrer sollen an der gut einsehbaren Unfallstelle vorbeigefahren sein, ohne erste Hilfe zu leisten oder den Notruf zu wählen. Die Bundesstraße war für über zwei Stunden voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von fg