Hirschstein

Ein 58-jähriger Fahrradfahrer ist am Donnerstagabend in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem ein Auto ihn zuvor von der Fahrbahn drängte. Auf der Straße zwischen Heyda und Prausitz, etwa 450 Meter vor dem Prausitzer Ortseingang, überholte der 63-jährige Autofahrer mit seinem Wagen den Radler. Offenbar hielt er dabei nicht den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand ein und streifte den Herren auf dem Rad. Dieser kam dadurch zu Fall. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 1600 Euro.

Von mb