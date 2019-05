Seifersdorf

Zusammenstoß am Ortseingang: In Seifersdorf ist am Sonnabend ein Auto gegen einen Zug der Weißeritztalbahn gerollt. Die Fahrerin des Opel Zafira war gegen 14 Uhr von Oelsa in Richtung Seifersdorf unterwegs. Dabei übersah sie offenbar einen in Richtung Dippoldiswalde fahrenden Zug der Weißeritztalbahn. Weil die Straße abschüssig und nass war, konnte die Opelfahrerin nicht mehr bremsen und kollidierte mit der Dampflok. Verletzt wurde bei dem Zusammenprall niemand. Für die Passagiere des Zuges wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Der Bahnverkehr war für mehr als 90 Minuten unterbrochen. Die Bergstraße war gesperrt.

Von rh/ttr