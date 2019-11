Tharandt

Bei Fördergersdorf, einem Ortsteil von Hartha in Tharandt, hat am Samstagabend ein Mann in einem Kleinwagen die Kontrolle über sein Auto verloren. Der VW Polo schleuderte kurz vor 18 Uhr in einer Rechtskurve gegen einen Baum und blieb quer auf der Straße stehen.

Die Wucht des Aufpralls riss den Motor aus der Verankerung. Der Fahrer stieg offenbar noch selbst aus. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Straße war während der Unfallaufnahme und anschließender Reinigungsarbeiten durch die Feuerwehr gesperrt.

Von DNN