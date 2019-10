Schmiedefeld

Am Samstagmorgen ist ein Auto in Schmiedefeld bei Großharthau von der Fahrbahn abgekommen und hat sich kurze Zeit später überschlagen. Die Fahrerin des Wagens verlor nach einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen eine Mauer am Straßenrand. Daraufhin überschlug sich der Wagen.

Die Fahrerin des Autos kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Freiwillige Feuerwehr aus Schmiedefeld rückte mit acht Kameraden an, band auslaufende Betriebsstoffe und reinigte die Straße. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Hauptstraße war für etwa eine Stunde voll gesperrt.

Von mb