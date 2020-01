Radeberg

Flammen mitten in der Nacht: Ein brennendes Auto rief am frühen Samstagmorgen Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Im Radeberger Ortsteil Ullersdorf hatte gegen 3.15 Uhr ein Ford Fiesta Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Als die Rettungskräfte an der Ullersdorfer Hauptstraße eintrafen, stand der Kleinwagen schon komplett in Flammen. Das Feuer und die Hitze beschädigten zwei weitere Autos, die in der Nähe parkten.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein technischer Defekt im Fahrzeug das Feuer ausgelöst. Den Schaden schätzen die Beamten auf etwa 15 000 Euro.

Von ttr