Reichenberg (Moritzburg)

Am Montagvormittag geriet ein Pkw aus noch unbekannter Ursache auf der Dresdner Straße in Reichenberg während der Fahrt in Brand.

Als die freiwilligen Feuerwehren Reichenberg, Boxdorf und Moritzburg eintrafen, stand der Seat im vorderen Bereich in Flammen. Die Einsatzkräfte löschten das Fahrzeug mit Löschschaum.

Der Fahrer konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen. Am Wagen entstand ein Totalschaden. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

Von halk