Radebeul

Am Montagmorgen gegen 9 Uhr ist der Fahrer eines Pkw auf der Meißner Straße in Radebeul in den Eingang eines Bettenhauses gefahren. Möglicherweise waren gesundheitliche Probleme die Ursache für den Unfall.

Der Seat-Fahrer kam laut Polizei zunächst von einem Parkplatz, überquerte die Meißner Straße und landete schließlich im Eingangsbereich des Bettenhauses. Die Feuerwehr sicherte den Bereich ab. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Von lp