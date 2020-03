Großenhain

Ein 54-jähriger Radfahrer ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Großenhain leicht verletzt worden. Ein Opel Corsa erfasste den Mann, als er auf der Radeburger Straße in Richtung Folbern fuhr. Der 63-jährige Autofahrer war von der Martin-Scheumann-Straße nach rechts auf die Radeberger Straße abgebogen.

Von DNN