Meißen

Am Samstagnachmittag ist ein Radfahrer Opfer eines Verkehrsunfalls an der Niederauer Straße geworden. Der 37-Jährige war auf dem kombinierten Fuß- und Radweg in Richtung Niederau unterwegs, bis er in Höhe des Elbcenters die Straße überqueren wollte. Auf dem Fußgängerüberweg wurde er von einem Dacia Sendero erfasst, dessen 30-jähriger Fahrer in die gleiche Richtung wollte. Der Fahrradfahrer kam zu Fall und verletzte sich dabei. Der Mann stand unter deutlichem Alkoholeinfluss, der durchgeführte Test ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.500 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und dem Fahrverhalten der Beteiligten machen können. Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 und das Polizeirevier Meißen entgegen.

Von kcu