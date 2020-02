Pirna

Eine 12-jährige Radfahrerin ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Pirna leicht verletzt worden. Zu dem Zusammenstoß kam es, als das Mädchen den Radweg verließ, um an einer Fußgängerüberquerung links abzubiegen. Laut Polizei konnte der nachfolgende Skoda-Fahrer nicht rechtzeitig anhalten oder ausweichen.

Von DNN