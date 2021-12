Auto brennt am Vorweihnachts-Abend in Bad Gottleuba

Bad Gottleuba

Ein fast 23 Jahre alter BMW hat am Donnerstag in Bad Gottleuba gebrannt. Der 23-jährige Mann am Steuer bemerkte gegen 18.45 Uhr während der Fahrt den Schmorgeruch und stellte den Wagen am Goethepark ab. Kurze Zeit später stand der Motorraum in Flammen. Der junge Mann rief die Feuerwehr, die aus den umliegenden Gemeinden anrückte. Ein Trupp Feuerwehrleute unter Atemschutz löschte den Brand mit Schaum und Wasser. Verletzt wurde niemand, den Schaden schätzen die Experten auf etwa 3000 Euro. Wahrscheinlich hatte ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst.

Von maf/ttr