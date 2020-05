Freital

Ein Überholmanöver hat am Donnerstagnachmittag auf der Dresdner Straße zu einem Auffahrunfall geführt. Laut Polizeiangaben flüchtete der Überholenden vom Unfallort.

Obwohl Gegenverkehr kam, wollte er sich in Höhe Rabenauer Straße an einer 46-jährigen Renaultfahrerin und einem 32-jährigen Audifahrer vorbeidrängeln. Als ein Zusammenstoß drohte, bremste die 46-Jährige und fuhr an den Straßenrand.

Der Audifahrer fuhr ihr in der Folge auf. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht Zeugen, die Angaben zum Geschehen, vor allem zum Überholenden machen können. Hinweise nehmen die Beamten in Dresden unter Tel. 0351/483 22 33 und in Pirna Freital-Dippoldiswalde unter der Nummer 0351/64 72 60 entgegen.

Von lc