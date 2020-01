Freital

Am Donnerstagmorgen ist es auf der S36 in Freital zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Nissan Almera Tino wollte nach links abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Der Fahrer eines Skoda Scala dahinter konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte dem Nissan ins Heck. Eine Person wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Wilsdruffer Straße war zeitweise gesperrt. Stadtwärts bildete sich ein langer Stau. Der Verkehr in Richtung Kesselsdorf wurde umgeleitet. Auch hier kam es zu Einschränkungen. Am Nissan entstand Totalschaden, auch der Skoda wurde erheblich beschädigt. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.

Von DNN